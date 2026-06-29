Caldo record, due anziani morti a Genova

Il caldo record non risparmia Genova e la Liguria, dove nelle ore del prolungato bollino rosso del Ministero della Salute si registrano i primi due decessi per patologie cardiache, probabilmente acuite dalle alte temperature di queste giornate. Si sono registrate a Genova e si tratta di un uomo e una donna, rispettivamente di 86 e 79 anni, già ricoverati in ospedale in arresto cardiaco. La donna era stata colpita da un malore di rientro dalla spiaggia, nel levante genovese.

Cresce il numero dei ricoveri, un uomo soccorso in strada

Da dopo la quarta giornata consecutiva di caldo e afa cresce anche il flusso di pazienti in entrata negli ospedali per malori e patologie caldo-correlate: colpi di calore, ma anche disidratazioni in particolare negli anziani, e svenimenti. Oggi nel primo pomeriggio a Genova un uomo è stato soccorso da una pattuglia di polizia locale, trovato riverso a terra nel pieno centro città. La pattuglia durante un servizio di viabilità in via XXV Aprile ha notato l’uomo privo di sensi e allertato i soccorsi; riscontrando una gravissima insufficienza respiratoria, gli agenti hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare utilizzando anche i dispositivi di primo soccorso in dotazione. Il 118 con defibrillatore è riuscito a ottenere la ripresa dell’attività cardiaca spontanea e il paziente è stato quindi trasportato in codice rosso all’Ospedale San Martino. Intanto almeno fino a mercoledì anche a Genova è confermato il bollino rosso per ondate di calore con temperature in ulteriore intensificazione.