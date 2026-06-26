Agente morto dopo un inseguimento, domiciliari con braccialetto elettronico per il 27enne che non ha rispettato l’alt

È stato posto ai domiciliari il 27enne di origini albanesi, che non ha rispettato l’alt e ha determinato l’inseguimento nel quale è morto a Milano Francesco Imprezzabile, il 39enne agente della Polizia Locale. Lo ha deciso la gil di Milano Giulia Masci che stamani ha interrogato il giovane in carcere a San Vittore dove il 27enne è detenuto per il reato di fuga pericolosa ed è indagato per omicidio stradale.

Riqualificato il reato da omicidio stradale a morte in conseguenza di altro reato

Andrà ai domiciliari appena sarà disponibile un braccialetto elettronico. La gip ha stabilito che la concessione della misura cautelare è legata alla disponibilità del braccialetto elettronico e ha riqualificato il reato, disponendo la misura cautelare per fuga pericolosa e per morte in conseguenza di altro reato.

Il 2 luglio i funerali di Imprezzabile. Oggi l’omaggio dei colleghi

Si terranno giovedì 2 luglio i funerali di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale 39enne morto a seguito di un inseguimento di un suv che non si era fermato a un posto di blocco. Lo ha comunicato la famiglia con un post sui social. La cerimonia è fissata per le ore 11 presso la Chiesa Parrocchiale della Madonna della Medaglia Miracolosa a Milano. Oggi i colleghi del municipio 4 hanno salutato l’agente. I colleghi si sono ritrovati in via Oglio, a Milano fuori dal comando di zona 4 a cui apparteneva la vittima. Quando il comandante Ferdinando Longobardo ha ordinato l’attenti, al suono delle sirene è stato srotolato uno striscione con la foto di Imprezzabile a cavallo della sua moto e la scritta “Ciao Ciccio. Per sempre Zona 4”.