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venerdì 26 giugno 2026

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Agente morto dopo un inseguimento, domiciliari con braccialetto elettronico per il 27enne che non ha rispettato l’alt

Agente morto dopo un inseguimento, domiciliari con braccialetto elettronico per il 27enne che non ha rispettato l’alt
(photo Stefano Porta / LaPresse)
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Riqualificato il reato da omicidio stradale a morte in conseguenza di altro reato. Al comando di zona 4 a Milano l’omaggio dei colleghi a Imprezzabile

È stato posto ai domiciliari il 27enne di origini albanesi, che non ha rispettato l’alt e ha determinato l’inseguimento nel quale è morto a Milano Francesco Imprezzabile, il 39enne agente della Polizia Locale. Lo ha deciso la gil di Milano Giulia Masci che stamani ha interrogato il giovane in carcere a San Vittore dove il 27enne è detenuto per il reato di fuga pericolosa ed è indagato per omicidio stradale.

Riqualificato il reato da omicidio stradale a morte in conseguenza di altro reato

Andrà ai domiciliari appena sarà disponibile un braccialetto elettronico. La gip ha stabilito che la concessione della misura cautelare è legata alla disponibilità del braccialetto elettronico e ha riqualificato il reato, disponendo la misura cautelare per fuga pericolosa e per morte in conseguenza di altro reato. 

Il 2 luglio i funerali di Imprezzabile. Oggi l’omaggio dei colleghi

Si terranno giovedì 2 luglio i funerali di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale 39enne morto a seguito di un inseguimento di un suv che non si era fermato a un posto di blocco. Lo ha comunicato la famiglia con un post sui social. La cerimonia è fissata per le ore 11 presso la Chiesa Parrocchiale della Madonna della Medaglia Miracolosa a Milano. Oggi i colleghi del municipio 4 hanno salutato l’agente. I colleghi si sono ritrovati in via Oglio, a Milano fuori dal comando di zona 4 a cui apparteneva la vittima. Quando il comandante Ferdinando Longobardo ha ordinato l’attenti, al suono delle sirene è stato srotolato uno striscione con la foto di Imprezzabile a cavallo della sua moto e la scritta “Ciao Ciccio. Per sempre Zona 4”.

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