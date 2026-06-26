Torna il Garda Lake Music Excellence tra Sirmione e Desenzano

Prende il via questa settimana il Garda Lake Music Excellence, la rassegna internazionale che fino al 25 luglio trasformerà Sirmione e Desenzano in un grande palcoscenico diffuso tra concerti e percorsi di perfezionamento con alcuni tra i più autorevoli interpreti della scena musicale europea e internazionale. La manifestazione, sotto la direzione artistica di Luca Ranieri, maestro, prima viola solista dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, si sviluppa attraverso due percorsi distinti: la Prestige Academy, dedicata all’alta formazione e alle masterclass di perfezionamento, e Garda Summer Tunes, la rassegna di concerti e spettacoli dal vivo.

Al via i primi appuntamenti

I primi appuntamenti si concentrano tra il 27 e il 30 giugno, con quattro giornate dedicate alla formazione musicale e ai concerti cameristici che anticipano il grande cartellone estivo.

Il 27 giugno iniziano ufficialmente le attività della Prestige Academy, il polo internazionale di alta formazione che rappresenta uno dei cuori del progetto e che vedrà studenti e giovani interpreti lavorare a stretto contatto con artisti provenienti da alcune delle principali orchestre europee.

Il 28 giugno, nella Spiaggia delle Muse di Sirmione, andrà in scena l’anteprima pubblica del festival con la Piacenza Youth Orchestra, formazione composta da giovani musicisti tra i 7 e i 14 anni provenienti dalle Accademie “Ars Nova” e “Piacenza Bimbi in Musica”, coordinati dalla violinista Enxhi Nini dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Il festival proseguirà poi il 29 e 30 giugno nel Chiostro del Museo Rambotti di Desenzano con due concerti cameristici dedicati al dialogo tra maestri e allievi della Prestige Academy. Protagonisti delle serate saranno Mirei Yamada, Mario Montore e i giovani musicisti coinvolti nel percorso formativo internazionale.

Gli appuntamenti di luglio

A luglio il Garda Lake Music Excellence entrerà nel cuore del suo programma internazionale. L’edizione 2026 riunirà artisti come Roman Simovic, storica spalla della London Symphony Orchestra, la prima viola dei Berliner Philharmoniker Diyang Mei, il violoncellista Wen-Sinn Yang, la violinista Francesca Dego ed Ettore Pagano, tra i protagonisti più attesi dopo la recente vittoria al Queen Elisabeth Competition di Bruxelles 2026, uno dei concorsi più prestigiosi al mondo.

Il grande cartellone sinfonico e cameristico prenderà ufficialmente il via il 3 luglio alle Grotte di Catullo di Sirmione con I Solisti Aquilani e Daniele Orlando impegnati ne Le Quattro Stagioni di Vivaldi. Nello stesso scenario, il 5 luglio, Alessandro Quarta insieme a Giuseppe Magagnino e ai Solisti Filarmonici Italiani presenterà Archè, lavoro musicale dedicato al tema dell’origine e della memoria, mentre l’8 luglio sarà protagonista Crepuscolo a Buenos Aires dei Tango Spleen Orquesta, viaggio tra musica e danza ispirato alla tradizione argentina.

Il 10 luglio la Chiesa di San Biagio di Desenzano accoglierà la serata dei docenti della Prestige Academy con Roman Simovic, Enxhi Nini, Diyang Mei, Luca Ranieri, Milena Simovic, Wen-Sinn Yang e Ettore Pagano che affronteranno le più belle pagine di Mozart e Brahms.

Il 13 luglio il Cortile del Castello Scaligero di Sirmione farà da cornice a Mozart al Castello, appuntamento dedicato alla musica cameristica del compositore salisburghese con il Quartetto della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano formato dai musicisti del Teatro alla Scala di Milano e Luca Ranieri.

Il 17 luglio nuovo appuntamento nella Chiesa di San Biagio con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano diretta da Roberta Peroni, mentre il 18 luglio le Grotte di Catullo ospiteranno Quando La Scala incontra le Grotte di Catullo, omaggio a Puccini con gli Italian Harmonists e le voci del Teatro alla Scala di Milano.

Il 21 luglio, nella Villa Romana di Desenzano, si esibiranno le arpiste Luisa Prandina e Susanna Bertuccioli, seguite il 22 luglio dal recital di Francesca Dego e Francesca Leonardi dedicato a Debussy, Respighi, Ravel e Tartini.

Il 24 luglio Scompiglio a Sirmione di Musica da Ripostiglio, spettacolo che intreccia swing, ironia e teatro-canzone.

A chiudere il Garda Lake Music Excellence sarà infine, il 25 luglio al Castello di Desenzano, l’Orchestra de I Pomeriggi Musicali diretta da Mimma Campanale insieme al miglior allievo della Prestige Academy 2026, in un concerto che racchiude al meglio l’anima del festival, fondata sull’incontro tra Maestri affermati e nuove generazioni di interpreti.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Garda Lake Music ETS e Promu – realtà impegnata nella produzione di eventi, festival e concerti dal vivo – e con il sostegno delle amministrazioni comunali di Desenzano del Garda e Sirmione.

L’edizione 2026 potrà inoltre contare sul patrocinio della Regione Lombardia, di Rai Lombardia e sulla media partnership di Rai Radio3, a conferma della crescente attenzione nazionale attorno alla manifestazione.