Agente in moto morto dopo un inseguimento a Milano, arrestato il 27enne alla guida dell’auto pirata: “Avevo della droga”

Ha 27 anni l’uomo alla guida dell’auto pirata, un suv Audi Q7 che nella serata di lunedì non si è fermata all’alt. Da quello stop non rispettato, in via Vittorini a Milano, è nato un inseguimento: l’agente della Polizia Locale Francesco Imprezzabile, 39 anni, “era in sella alla moto di servizio con altri colleghi quando hanno notato un suv che si muoveva in modo particolare e hanno deciso di fermarlo, ma il conducente ha accelerato”. È così, come ha raccontato il comandate della Polizia locale meneghina, Gianluca Mirabelli, che è partito l’inseguimento, insieme con una pattuglia della polizia. “In Via Milano, direzione Peschiera Borromeo, i colleghi hanno perso di vista auto e moto. Dopo alcuni secondi, hanno trovato la moto a bordo strada e dopo qualche minuto il corpo del collega già in arresto cardiaco. È stato portato al Niguarda dove è stato constatato il decesso“.

La Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, ha escluso che tra le ipotesi dell’incidente vi sia stato “alcun speronamento” tra il Suv Audi Q7 in fuga e la moto dell’agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile, morto nell’inseguimento lunedì sera. Lo stesso 27enne che era alla guida dell’auto, cittadino albanese, ha ammesso di non essersi fermato perché aveva della droga in auto, “pochi grammi” di hashish, ha detto alla pm Francesca Crupi che lo ha interrogato. Il 27enne, B.G., ha chiesto scusa all’agente, alla sua famiglia e allo Stato italiano, ma ha anche precisato di non aver speronato l’agente e ha negato qualunque tipo di contatto tra il suv e la moto di Imprezzabile. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere per ricostruire la dinamica dell’incidente letale che ha coinvolto il 39enne, ma l’auto sembrerebbe essere sempre davanti alla moto di Imprezzabile.

Accusa di omicidio stradale e fuga pericolosa

Il fascicolo aperto dalla procura è per omicidio stradale e per il nuovo reato previsto dal codice della strada di fuga pericolosa, introdotto dai decreti sicurezza e che prevede pene fino a 5 anni di reclusione. La pm ha disposto l’autopsia sul corpo del 39enne.L’uomo, che viaggiava da Milano in direzione Peschiera Borromeo sul suv con bordo altre tre persone (tutte estranee e non indagate), ha detto di essersi trovato il posto di blocco con il 39enne, poi morto durante l’inseguimento, alla sua sinistra e di averlo forzato per non farsi scoprire con della droga a bordo. Dopo l’incidente, i due hanno abbandonato l’auto a Pioltello, dove è stata individuata nella mattinata di martedì e sono scappati, cercando di far perdere le loro tracce. Gli agenti della Locale di Monza e Milano, però, li hanno rintracciati e fermati.

Mattarella: “Profondamente rattristato”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è detto “profondamente rattristato“, per la morte dell’agente che “ha perso la vita nel corso di un inseguimento”. “Chi indossa una divisa mette ogni giorno la propria vita al servizio degli altri. L’Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole. Onore a Francesco, servitore dello Stato”, le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Ho perso uno dei miei uomini, ad agosto avrebbe compiuto 40 anni. Voglio mandare un abbraccio alla famiglia, stiamo facendo tutto il necessario per ricostruire la dinamica. Da ieri sera non ci siamo mai fermati”, ha concluso Mirabelli.