Katy Perry torna con il nuovo singolo ‘Watch It Burn’

Dopo mesi di attesa e speculazioni, Katy Perry pubblica venerdì 26 giugno in tutto il mondo il nuovo singolo ‘Watch It Burn’, accompagnato da un videoclip la cui trama inizia esattamente dove si era conclusa quella del video dell’ultimo singolo ‘Bandaids’. Con ‘Watch It Burn’, la popstar Usa firma un inno tagliente e privo di filtri emotivi, che racconta ciò che accade quando anni di silenzio, di ricerca dell’approvazione altrui e di una filosofia improntata al ‘love and light’ arrivano infine al punto di rottura. Al centro del brano c’è il coraggio di concedersi a provare rabbia in modo autentico, smettendo di minimizzare il dolore e lasciare finalmente emergere le emozioni represse. In una recente intervista concessa ad Apple Music a Zane Lowe, Katy ha dichiarato sulla pubblicazione di ‘Watch it Burn’: “Onestamente, è stato una sorta di illuminazione. Dopo essermi chiesta: ‘Lo pubblico? Non lo pubblico?’, stavo facendo hot yoga, che adoro, e durante la pratica mi capitano spesso delle rivelazioni. Ero seduta in una posizione che mi faceva sentire una dea e ho pensato: “Cavolo, per gran parte della mia vita non mi sono mai permessa di provare rabbia proprio quando avrei avuto bisogno di provarla”.

Chi è Katy Perry

Dal debutto con One of the Boys nel 2008, Katy Perry ha totalizzato oltre 125 miliardi di stream e venduto più di 70 milioni di album. È l’artista femminile con il maggior numero di vendite nella storia di Capitol Records e una delle poche artiste ad aver superato i 100 milioni di unità certificate con le proprie pubblicazioni da solista. Oggi vanta sei singoli e un album certificati Disco di diamante, per un totale di sette certificazioni Diamante. Un’artista il cui repertorio vanta evergreen come “The one that got away”, “Teenage dream”, “Last Friday Night”, brani tornati di recente nelle classifiche di tutto il mondo. La sua “Legendary lovers”, brano estratto da “Prism”, è attualmente in tendenza su Tiktok ed è stata ripubblicata a maggio in una nuova versione con il rapper Chief Keef.