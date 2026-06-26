Assalto al bus di Pistoia basket, 5 nuovi arresti per gli ultras del Rieti

Cinque nuovi arresti per gli ultras della Sebastiani Rieti Basket che a ottobre 2025, dopo una partita, presero d’assalto il pullman di tifosi del Pistoia. Nell’aggressione morì il secondo autista, Raffaele Marianella. Su ordine del gip del Tribunale di Rieti la polizia ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro ultras; il quinto, invece, è ai domiciliari. Sono accusati di omicidio pluriaggravato in concorso e tentato omicidio pluriaggravato in concorso.

Per l’incidente la polizia aveva già effettuato degli arresti: la sera del giorno dopo l’agguato vennero fermati i primi tre ultras indagati, con l’accusa di omicidio aggravato in concorso. I tre, quindi, si trovano già in carcere. Gli sviluppi delle indagini hanno portato alla contestazione di un nuovo capo di imputazione a loro carico, il tentato omicidio pluriaggravato in concorso.

Chi sono gli arrestati

Concorso nell’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket e altri reati contestati nell’ambito dell’inchiesta sull’agguato costato la vita all’autista Raffaele Marianella. Sono queste le accuse mosse a Giuseppe Aguzzi, Luigi Vagni, Francesco Pastorelli, Matteo De Santis e Flavio Perotti, i cinque ultras della Sebastiani Rieti raggiunti all’alba da un’ordinanza cautelare eseguita dalla polizia. Per Aguzzi, Vagni, Pastorelli e De Santis il gip ha disposto il carcere, mentre Perotti sconterà la misura ai domiciliari. L’inchiesta rappresenta un nuovo capitolo dopo l’arresto di Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, già in carcere con l’accusa di omicidio volontario

La dinamica dell’agguato

I fatti fanno riferimento al 19 ottobre 2025. Dopo la partita in casa contro il Pistoia basket, nel campionato A2, un gruppo di tifosi della Real Sebastiani Rieti basket si appostò sulla statale Rieti-Terni e assalì il pullman della squadra avversaria lanciando pietre, mattoni e altri oggetti contundenti. Nella sassaiola perse la vita il secondo autista del Pistoia, Raffaele Marianella.