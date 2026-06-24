Mondiali 2026, Trump vedrà la finale e consegnerà la Coppa del Mondo ai vincitori

Ai Mondiali 2026 sarà protagonista anche Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti assisterà infatti alla finale dei Mondiali e parteciperà alla consegna del trofeo.

Lo ha annunciato il presidente della Fifa Gianni Infantino ai microfoni di Fox News. “Saremo insieme al presidente per goderci la finale e, naturalmente, per consegnare il trofeo al vincitore”, ha dichiarato Infantino. Il presidente americano non ha ancora assistito a una partita dei Mondiali, ma potrebbe fare la sua comparsa prima della finale del 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey. Alla domanda se avrebbero effettuato la premiazione insieme, Infantino ha aggiunto: “Certo, siamo sempre insieme“.