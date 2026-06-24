Ebola, un caso in Francia: è il primo nel Paese

L’ebola ora fa paura anche in Europa: un medico di ritorno in Francia da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo è risultato positivo al virus.

Si tratta del primo caso del virus registrato nel Paese dall’inizio dell’attuale epidemia. Lo ha annunciato il ministero della Salute di Parigi. Il paziente è attualmente in isolamento e le autorità stanno effettuando il tracciamento dei contatti, ha dichiarato il ministero in un comunicato aggiungendo che il rischio per la popolazione europea in generale resta “basso”.