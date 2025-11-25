Bologna, ciclista 23enne travolta e uccisa da un camion

Questa mattina, martedì, alle 8.50, in via dell’Arcoveggio a Bologna, all’intersezione con via Francesca E. de Giovanni, una ciclista di 23 anni, Viola Mazzotti, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un mezzo pesante. La giovane era residente a Cervia. Secondo quanto ricostruito, il camion, appartenente a una ditta di trasporti per cantieri del tram, percorrendo via Arcoveggio dal centro verso la periferia, avrebbe urtato la bici, che percorreva la stessa via nella stessa direzione, sulla pista ciclabile, a destra della carreggiata: all’intersezione con via De Giovanni il mezzo pesante, svoltando a destra, avrebbe travolto la ciclista, che sarebbe finita sotto l’asse posteriore del mezzo, venendo travolta e rimanendo incastrata sotto il camion.