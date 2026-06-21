Incidente a catena vicino Roma: morto un 16enne in moto

Nuovo incidente mortale in un fine settimana segnato da diverse tragedie in tutta Italia. L’ultimo dramma si è consumato vicino Roma, sul lungomare di Torvaianica, nel Comune di Pomezia, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto un’auto, una moto e uno scooter.

Inutili i soccorsi per il giovane centauro, mentre un secondo ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Lo schianto è avvenuto sulla via del Mare, all’altezza di via di Val Fiorita. Secondo una prima ricostruzione, una Bmw guidata da un 20enne avrebbe tamponato una Ducati, condotta da un 53enne; subito dopo il sedicenne, in sella a un’Aprilia 125, si è scontrato con l’auto. Indagano i carabinieri di Pomezia, coordinati dalla procura della Repubblica di Velletri.