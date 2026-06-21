Moschino, Loris Messina e Simone Rizzo nominati nuovi direttori creativi

Loris Messina e Simone Rizzo sono i nuovi direttori creativi di Moschino. In una nota, il Gruppo Aeffe annuncia la nomina con effetto immediato. Fondatori e Direttori Creativi di Sunnei fino a settembre 2025, prosegue la nota, Loris Messina e Simone Rizzo debutteranno alla guida creativa della maison Moschino a settembre 2026, durante la Milano Fashion Week.

Ferretti: “Fondamentale saper coniugare identità e innovazione”

Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe S.p.A., spiega così la scelta: “Nel percorso di evoluzione di una Maison è fondamentale saper coniugare identità e innovazione. Loris Messina e Simone Rizzo possiedono le qualità necessarie per raccogliere questa sfida: una visione creativa contemporanea, una profonda sensibilità culturale e la capacità di costruire linguaggi rilevanti. Siamo certi che il loro contributo rafforzerà ulteriormente Moschino e ne sosterrà la crescita nei prossimi anni”.

Messina e Rizzo: “Mettere in discussione le convenzioni con la creatività”

Loris Messina e Simone Rizzo hanno aggiunto: “Ci ha sempre colpito la capacità di Franco Moschino di mettere in discussione le convenzioni attraverso la creatività, mantenendo una voce chiara e coerente. È una qualità rara. Moschino ha sempre incarnato questa attitudine come una maison culturale guidata da un pensiero forte, riconoscibile e radicale, che usa il pop come strumento critico anziché come semplice estetica”. “Assumerne la Direzione Creativa significa raccogliere questa eredità e proiettarla nel presente, rafforzandone la rilevanza e la capacità di incidere sullÆimmaginario contemporaneo”, concludono Messina e Rizzo.