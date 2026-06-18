Delitto di Garlasco, gli avvocati: “La madre di Sempio ha tentato il suicidio”

Ancora una novità nel caso del delitto di Garlasco, dove il 13 agosto 2007 fu uccisa Chiara Poggi, delitto per il quale adesso c’è un nuovo indagato, Andrea Sempio. Daniela Ferrari, la mamma di Sempio, che ieri era stata ricoverata per un’overdose di farmaci, ha tentato il suicidio. Lo riferiscono i legali della famiglia che hanno ricevuto l’autorizzazione dal loro assistito a divulgare l’informazione. Una decisione che è stata presa dal 38enne per il timore che venissero pubblicati su giornali e media i referti medici e i risultati delle analisi del centro antiveleni.

La donna è ancora ricoverata in rianimazione all’ospedale di Vigevano per l’overdose da farmaci ma non sarebbe in pericolo di vita. Nessuna informazione su eventuali dimissioni. Sui social – sottolineano gli avvocati dell’indagato per il delitto di Garlasco – Daniela Ferrari continua a riceve insulti anche in queste ore.