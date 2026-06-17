Delitto di Garlasco, la madre di Sempio ricoverata

Nuova drammatica svolta nel caso del delitto di Garlasco, dove il 13 agosto 2007 fu uccisa Chiara Poggi, delitto per il quale oggi c’è un nuovo indagato, Andrea Sempio. Daniela Ferrari, la mamma di Sempio, è stata ricoverata in ospedale. A renderlo noto è stato Gianluigi Nuzzi, in apertura di ‘Dentro la Notizia’.

In diretta è intervenuto Liborio Cataliotti, uno dei legali del 42enne: “Sono in partenza da Roma, ero in Cassazione a discutere un processo, ero in compagnia dell’avvocato Taccia quando è arrivata la telefonata che annunciava il ricovero. Si tratta di un ricovero urgente, al pronto soccorso, per overdose di farmaci, non sappiamo se assunti volontariamente o meno”, spiega l’avvocato.

“Ci siamo affrettati mentre io discutevo un processo, quello della povera Saman. L’avvocato Taccia ha telefonato direttamente ad Andrea Sempio”, spiega. “Ci abbiamo tenuto a mandare un messaggio come team difensivo affinché il cliente stia vicino alla mamma, la tranquillizzi, perché le dica che noi moltiplicheremo gli sforzi per far sì che si dimentichi tutti gli attacchi dei social, le lettere che riceve, le email. Deve spegnere tutto, non è indagata, non è coinvolta, ha la sola colpa di avere il figlio sottoposto a questo procedimento, e forse questo campanello d’allarme ci dice che questo è il momento per tutti di abbassare i toni“.