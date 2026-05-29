Delitto di Garlasco, il legale di Sempio: “Non si sottoporrà alla perizia psichiatrica”

Nuovo capitolo dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, dove il 13 agosto del 2007 fu uccisa Chiara Poggi, e per il quale è ora indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia. Lo ha detto il suo avvocato, l’avvocato Liborio Cataliotti, ospite di Quarto Grado su Retequattro.

Il legale: “È una consulenza di parte”

“È una consulenza ancora una volta di parte“, ha detto Cataliotti, “ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica“. “Noi crediamo che l’accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica”, ha aggiunto l’avvocato, “a maggior ragione se riguarda eventuali ipotesi di patologie che potrebbero essere sbandierate all’opinione pubblica senza una responsabilità per il fatto”.