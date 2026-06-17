Trapani, la Gdf sequestra merce contraffatta e non conforme in un negozio

Un intervento delle Fiamme Gialle trapanesi ha portato al sequestro di quasi 6mila prodotti tra articoli recanti marchi contraffatti e merce priva dei requisiti minimi di sicurezza imposti dal Codice del Consumo. In particolare, i militari del Gruppo di Trapani hanno individuato e sequestrato in un negozio cittadino circa 700 articoli recanti abusivamente i marchi Ferrari, Juventus, Inter, Milan e Il Padrino, tra cui felpe, capi di abbigliamento, cappelli, calamite, penne, tazze e accendini, contraddistinti da carenze o difformità rispetto ai prodotti originali e privi di documentazione di acquisto. Sequestrati anche circa 5mila prodotti recanti indicazioni non conformi alle previsioni del Codice del Consumo in quanto privi delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana relative ai materiali utilizzati, al paese d’origine, al nome del produttore o dell’importatore, nonché delle istruzioni e delle avvertenze per l’uso. Il valore complessivo della merce sequestrata è stato stimato in circa 15mila euro. Al titolare dell’esercizio commerciale sono state contestate violazioni che prevedono sanzioni amministrative anche di rilevante entità ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice del Consumo, fino a importi massimi di 25mila euro.