Abruzzo, scoperti pescatori abusivi: rigettati in mare oltre 5mila ricci

Oltre 5mila ricci di mare sono stati recuperati e rigettati in acqua dopo due operazioni della Guardia di finanza contro la pesca illegale condotte lungo la costa abruzzese. I controlli sono scattati tra Casalbordino e San Vito Chietino, nel Chietino, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini. Nel primo caso gli agenti hanno sorpreso un uomo appena uscito dal mare con il pescato raccolto illegalmente. Nel secondo intervento sono stati individuati un piccolo natante e due sub impegnati in attività di pesca non autorizzata durante la notte. Gli accertamenti hanno permesso di identificare anche altri soggetti coinvolti. Complessivamente sono state sanzionate tre persone per circa 6mila euro e sono state sequestrate le attrezzature utilizzate. I circa 5mila ricci di mare recuperati erano ancora vivi e sono stati immediatamente restituiti al loro habitat naturale.