"Prenda la scopa e impari qualcosa", bufera per la frase sessista del sindaco alla consigliera

Bufera durante una seduta del Consiglio comunale di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Il sindaco Fabio Altitonante ha rivolto alla consigliera d’opposizione Alessia Nori delle frasi sessiste come “prenda la scopa e inizi a imparare qualcosa”. Il primo cittadino, inoltre, ha detto: “E’ una persona di spessore zero”, “non ha preso neanche i voti dei parenti e viene qui a farci le lezioncine”. Il video, estrapolato dalla diretta del Consiglio e diventato virale, ha scatenato molte polemiche.