Social media, Codacons su divieto per under 16: “Italia segua l’esempio del Regno Unito”

Arrivano le prime reazioni alla misura che il premier britannico Keir Starmer ha annunciato per vietare i social media ai ragazzi che hanno meno di 16 anni. In Italia si è espresso in tarda mattinata il Codacons, che ha accolto con entusiasmo il provvedimento.

“Bene la decisione del primo ministro Starmer. Una misura analoga a quella già adottata a fine 2025 in Australia, dopo Malesia e Indonesia, e in via di adozione in Francia, Spagna, Portogallo e Danimarca, dove è stato avviato l’iter legislativo per vietare l’uso dei social ai minori di anni 16. Anche Norvegia, Brasile, Austria e Germania stanno studiando misure per mettere al bando i social e tutelare i minori”, ha elencato l’associazione in una nota.

“Ci aspettiamo ora misure analoghe anche da parte dell’Italia anche alla luce delle recenti mosse della Commissione europea, che ha messo sotto accusa Meta per aver consentito agli utenti sotto i 13 anni di accedere a Instagram e Facebook, esponendoli a rischi legati ai contenuti e all’uso delle piattaforme”, ha aggiunto il Codacons. “Sul fronte legale, è attesa a breve nel nostro Paese la decisione del Tribunale civile di Roma, chiamato a pronunciarsi sull’azione inibitoria promossa dal Codacons – assieme ad Adusbef e ad Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi (Assourt) – contro Meta per contestare la mancata adozione da parte della piattaforma di adeguati sistemi di verifica dell’età che impediscano l’accesso a Instagram e l’utilizzo del servizio a soggetti di età pari o inferiore a 13 anni”.

Per il Codacons, se il ricorso verrà accolto “porterà al blocco immediato di centinaia di migliaia di profili in Italia e all’adozione di misure tecniche che impediscano realmente l’accesso dei minori ai social gestiti da Meta”.