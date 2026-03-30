Stretta sui social: ecco quali Paesi li vietano ai minori

Social nel mirino. Aumentano i Paesi europei ed extra Ue che decidono di limitare l’accesso alle piattaforme online ai minori. In Italia la Lega ha depositato una proposta di legge e il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ribadito che sarà “inevitabile”.

L’Unione europea, dal canto suo, si prepara a una stretta, con il Parlamento che in una risoluzione ha chiesto maggiori tutele, tra cui un limite di età (16 anni) per iscriversi ai social media e il divieto delle pratiche più dannose che creano dipendenza. Anche l’Italia sta pensando di introdurre questo tipo di restrizione. “Abbiamo vietato l’uso del cellulare nelle scuole e il prossimo passo credo sia quello di abolire l’accesso ai social ai minori di 15 anni”, ha detto nei giorni scorsi Valditara, commentando l’accoltellamento della professoressa da parte di uno studente in provincia di Bergamo.

I divieti Paese per Paese: ecco quali sono