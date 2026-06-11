Milano, uccide il padre e gli dà fuoco a Cinisello Balsamo: l’uomo già accusato di omicidio in passato

Era già stato accusato di omicidio l’uomo di 47 anni arrestato questa mattina a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, con l’accusa di aver ucciso il padre e di averne incendiato il corpo. Nel dicembre 2017 il 47enne era stato collocato in una Rems perché ritenuto incapace di intendere e di volere per problemi psichiatrici dopo essere stato processato con il rito abbreviato per omicidio preterintenzionale.

L’uomo era attualmente sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata. I carabinieri sono intervenuti nell’appartamento di via Casati per le fiamme che si sono sviluppate dopo aver cosparso la vittima di liquido infiammabile e avergli dato fuoco.

L’omicidio nel 2017

Nel 2017 l’uomo arrestato questa mattina a Cinisello Balsamo aveva tirato un pugno a un uomo che ha sbattuto poi contro una colonna perdendo la vita. Ritenuto capace di partecipare al processo era invece stato applicato a una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza per la durata di 5 anni. Dieci giorni prima di quel fatto era stato accusato di lesioni dolose nei confronti dell’allora convivente della madre, aggredito sempre nella loro abitazione del comune del Milanese. Il Procuratore di Monza, Claudio Gittardi, che coordina l’indagine dei carabinieri sta acquisendo gli atti della storia giudiziaria dell’uomo, attualmente ricoverato in psichiatria, per capire quando sia uscito dalla Rems. Tra i primi accertamenti dell’inchiesta ci sono quelli per capire se abbia prima appiccato il fuoco, forse al letto della vittima, 73 anni, e poi lo abbia colpito oppure viceversa.