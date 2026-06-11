Uccide il padre e gli dà fuoco: 47enne in manette a Milano

L’uomo sarebbe affetto da disturbi della personalità ed è stato fermato all’arrivo dei carabinieri

Omicidio all’alba in provincia di Milano. Un 47enne è stato arrestato questa mattina a Cinisello Balsamo dopo aver colpito il padre di 73 anni con un corpo contundente all’interno di un appartamento. L’uomo lo avrebbe poi cosparso di liquido infiammabile e gli avrebbe dato fuoco, causandone la morte.

I carabinieri di Cinisello sono intervenuti innanzitutto per l’incendio insieme ai colleghi del radiomobile di Sesto San Giovanni e ai vigili del fuoco. Il figlio della vittima, affetto da disturbi della personalità, è stato trovato sul posto e bloccato. Sulla scena del crimine si sta recando il pm di Monza di turno che coordina le indagini; sul luogo si recheranno anche un medico legale e i militari della sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri di Milano.