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sabato 30 maggio 2026

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Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre

Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre
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LaPresse
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Per la morte di Beatrice, 3 anni, è già in carcere Emauela Aiello

 È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela Aiello, la mamma di Beatrice, la piccola morta a Bordighera, in provincia di Imperia, nella notte tra l’8 e il 9 febbraio scorsi. L’accusa per Iannuzzi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Maggiori dettagli saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata in Procura a Imperia alle 10.30. Per la morte di Beatrice, 3 anni, è già in carcere Emauela Aiello. 

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