Bimba morta a Bordighera, indagato anche il compagno della madre

C’è un secondo nome iscritto nel fascicolo aperto dalla procura di Imperia sulla morte della bambina di Bordighera, in provincia di Imperia, avvenuta tre giorni fa. Gli inquirenti hanno indagato anche E.I., 42enne imperiese e compagno della madre della bambina, già in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Resta da chiarire lo scenario e la ricostruzione delle ultime ore prima della morte della piccola: la madre aveva detto nel corso degli interrogatori di convalida di avere passato la notte con le figlie a casa del nuovo compagno e di aver avvertito i soccorsi al ritorno nella sua abitazione quando si sarebbe aggravata la situazione della bambina.

La madre nega ogni responsabilità

La donna ha respinto ogni accusa, spiegando che la figlia era apparentemente senza conseguenze. La mattina dopo, la madre ha chiamato il 118 che non ha potuto fare nulla per la piccola. Una tesi che risulterebbe in contrasto con i primi riscontri delle indagini che avrebbero identificato lesioni compatibili con un corpo contundente. L’autopsia che dovrà chiarire l’origine dei lividi. A smentire la ricostruzione della madre anche l’analisi delle telecamere della zona.