Maldive, in centinaia ai funerali di Muriel Oddenino a Poirino

Si sono tenuti giovedì 29 maggio i funerali di Muriel Oddenino, la biologa di 31 anni morta nell’immersione alle Maldive il 14 maggio scorso. Ad accogliere la sua salma, sul sagrato di Santa Maria Maggiore, a Poirino, comune dell’area metropolitana di Torino, c’era una folla silenziosa. Insieme alla ricercatrice hanno perso la vita nell’incidente Federico Gualtieri, Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal e Gianluca Benedetti. La funzione è iniziata alle 10. In paese è stato indetto il lutto cittadino. Le ceneri della biologa saranno sparse in mare a Finale Ligure.