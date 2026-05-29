Bloccati in una grotta in Laos, estratto il primo dei 5 trovati vivi: l'uscita dal cunicolo

E’ stato tratto in salvo il primo dei cinque dispersi trovati vivi in una grotta del Laos. I cinque fanno parte di un gruppo di sette persone rimaste intrappolate nell’anfratto dal 19 maggio, dopo che un’inondazione ne aveva bloccato l’uscita. I soccorritori laotiani e thailandesi hanno diffuso la notizia sui social media, insieme a un video che mostra il primo abitante del villaggio salvato con una lampada fissata sulla fronte. Il primo uomo soccorso – che dopo 10 giorni seduto su una roccia in una camera della grotta angusta, buia e parzialmente allagata camminava a fatica – sarà sottoposto a un controllo medico. I cinque erano stati individuati dai soccorritori mercoledì, ma le operazioni di soccorso sono complesse per i cunicoli troppo stretti e gli ambienti della grotta allagati. Venerdì le squadre di soccorso avevano pompato fuori l’acqua dai cunicoli allagati della grotta, ma un temporale notturno ha complicato il loro lavoro. Agli uomini intrappolati sono già state fornite acqua, cibo morbido e coperte termiche per tenerli al caldo.