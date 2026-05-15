Home > Esteri > Maldive, 5 italiani morti: chi erano Monica Montefalcone e le altre vittime

Le vittime della tragica immersione di ieri alle Maldive, tutte e cinque italiane, sono una ricercatrice universitaria genovese, Monica Montefalcone, in viaggio insieme alla figlia Giorgia Sommacal, che avrebbe compiuto 23 anni a giugno; Muriel Oddenino di Torino, Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero, in provincia di Novara. Tutti sommozzatori esperti, hanno perso la vita nel corso di un’immersione a oltre 50 metri di profondità per visitare delle grotte sommerse. Le autorità locali, oltre a sottolineare che era in corso un’allerta meteo gialla per il forte vento, hanno fatto notare che le immersioni oltre i 30 metri sono proibite nel Paese.

Monica Montefalcone, 51 anni, il cui corpo dovrebbe essere l’unico recuperato finora in un’operazione definita “molto rischiosa” dalla Guardia costiera locale, era professoressa di Ecologia all’Università di Genova e lavorava al Distav (Dipartimento di Scienze della Terra). Era esperta di immersioni e una grande esperta di Maldive, dove aveva a lungo studiato la posidonia, una delle sue principali specializzazioni.

Con lei c’era la figlia, Giorgia Sommacal, che aveva 22 anni e la stessa passione per il mare e la biologia marina. Era studentessa di Ingegneria biomedica all’Università di Genova.

Giorgia Sommacal (Foto da Instagram)

Un’altra vittima è Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore subacqueo che guidava l’escursione. Originario di Padova, da tempo si era trasferito alle Maldive e accompagnava con la ‘Duke of York’, la barca da cui ieri si sono tuffati i cinque italiani, i turisti nelle immersioni.

Poi c’era Federico Gualtieri, piemontese, 31 anni, che si era da poco laureato in Biologia marina all’Università di Genova, proprio con la professoressa Montefalcone. Infine Muriel Oddenino, di Poirino (Torino), biologa marina che lavorava nello stesso dipartimento dell’Università di Genova della professoressa Montefalcone, Scienze della Terra.