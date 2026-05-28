Delitto di Garlasco, disposta una consulenza psichiatrica su Sempio

Ancora una novità nel caso del delitto di Garlasco, dove il 13 agosto del 2007 fu uccisa Chiara Poggi, delitto per il quale ora c’è un nuovo indagato, Andrea Sempio.

La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Sempio per “accertare” se vi siano “condizioni patologiche” sul 38enne, indagato per l’omicidio, “idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere”. Lo fa sapere il procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone, in una nota. Al medico psichiatra Roberto Catanesi è stato affidato il compito di valutare la presenza di “eventuali disturbi” o “alterazioni” in grado di incidere sulla “imputabilità” dell’amico di Marco Poggi, fratello della vittima.