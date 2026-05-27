Delitto di Garlasco, consulente Sempio: “Chiara Poggi morta in pochi minuti”

Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, delitto per il quale ora c’è un nuovo indagato, Andrea Sempio, non si sarebbe difesa e sarebbe morta “in pochi minuti”. A dirlo è uno dei consulenti dello stesso Sempio. Il cadavere di Chiara Poggi non mostra “alcuna lesività da difesa, attiva o passiva” perché “mancano, in particolare, ferite profonde o fratture” alle braccia che sarebbero “coerenti” con il tentativo di parare “colpi inferti con un martello”. È quanto sostiene il dottor Sabino Pelosi, medico legale incaricato dalla difesa di Andrea Sempio, nelle conclusioni della consulenza di parte che gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia hanno depositato telematicamente alla Procura di Pavia.

Il compito del consulente

A Pelosi la difesa del 38enne, indagato per il delitto di Garlasco, ha dato il compito di analizzare e fornire le contro deduzioni all’elaborato della professoressa Cristina Cattaneo, anatomopatologa e consulente dei pm Napoleone-Civardi-De Stefano Rizza. L’elaborato difensivo “conferma” l’orario del “decesso” delle 26enne, uccisa a Garlasco, indicato da Cattaneo nel “range temporale” tra le “7.00-12.30” del 13 agosto 2007 e spiega che eventuali “restringimenti” del lasso temporale o orari più precisi non sono “fondati” sul piano medico-legale. Le ferite sul corpo di Chiara Poggi sono ritenute “compatibili, con elevatissima probabilità, con l’uso di un martello” di cui viene descritta la forma e che sarebbe l’arma in grado di spiegare lesioni e fratture al cranio. La “sopravvivenza” di Chiara Poggi dall’inizio dell’azione omicidiaria viene stimata “nell’ordine di pochi minuti“.

I consulenti di Sempio: “Traccia 33 inutile per identificare chiunque”

L’impronta 33 nella villetta di via Pascoli a Garlasco dove è stata uccisa Chiara Poggi è inutilizzabile per identificare qualunque persona. Sono le conclusioni a cui sono giunti i consulenti di Andrea Sempio nel loro elaborato difensivo depositato in Procura a Pavia. Secondo il dattiloscopista Luigi Bisogno, e l’ex poliziotto esperto di scene del crimine, Armando Palmegiani, la traccia attribuita al palmo destro di Sempio lungo le scale dove fu trovato il cadavere della 26enne non ha i “requisiti sufficienti” di “chiarezza”, “qualità” e “documentabilità” per permettere un “giudizio identificativo”, si legge in un documento di sintesi che riassume le conclusioni della consulenza tecnica depositata il 25 maggio dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia. Le critiche di Bisogno-Palmeggiani al lavoro degli investigatori e ai consulenti dei pm pavesi sono sia sul “piano metodologico” quanto su quello della “dimostrazione grafica” delle presunte 15 minuzie comparabili con quella della mano di Sempio. Secondo il pool difensivo del 38enne, “pur sostenendo l’esistenza di 15 punti/minuzie” i “consulenti della Procura” si “richiamano ordinamenti stranieri e approcci non numerici” in maniera “incoerente con la pretesa sufficienza dei punti individuati”.