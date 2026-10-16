Usa, Katie Zacharia licenziata dopo 5 giorni: non è più la portavoce Casa Bianca

Katie Zacharia è stata licenziata dal suo ruolo di portavoce della Casa Bianca. Lo riferiscono diversi media Usa, tra cui New York Times e Cnn. Il suo incarico è durato appena cinque giorni.

Poco prima che venisse diffusa la notizia del licenziamento, Donald Trump ha raccontato di aver detto a Zacharia di riconsiderare il suo ruolo di portavoce della Casa Bianca. Lo ha riferito lo stesso presidente statunitense parlando con i giornalisti. “Onestamente, se fossi in te, ci ripenserei”, ha dichiarato il tycoon.

Katie Zacharia e Donald Trump, Washington, 13 ottobre 2026 (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Trump: “Ho chiesto a Zacharia di riconsiderare il suo ruolo di portavoce”

Il presidente ha affermato che ne avrebbero discusso al suo rientro a Washington, dopo gli impegni elettorali, e che avrebbe lasciato a lei la decisione finale. “Katie, ne hai davvero bisogno? Non credo che tu ne abbia bisogno”, ha riferito di averle detto. La neo portavoce è finita subito al centro delle polemiche dopo essere apparsa impacciata nel suo primo briefing con i giornalisti e per avere mentito riguardo alla propria qualifica di avvocato.

“Le ho detto: ‘Credo che staresti meglio se fossi felice’”, ha affermato il leader Usa parlando con i giornalisti prima di lasciare la White House per la Georgia. Il presidente ha inoltre lamentato che la Zacharia è stata trattata “molto ingiustamente” dalla stampa, aggiungendo di averle detto che ha una vita e una famiglia splendide anche senza dover ricoprire il ruolo di portavoce. Alla domanda su chi potrebbe sostituirla in caso di addio, Trump ha risposto che molte persone vorrebbero quell’incarico. “Ho detto a Katie che, a mio avviso, è stata trattata in modo molto ingiusto”, ha detto il tycoon, sottolineando come Zacharia sia stata “massacrata dai media”.