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lunedì 25 maggio 2026

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Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio deposita cinque consulenze

Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio deposita cinque consulenze
Andrea Sempio (Foto LaPresse/Cecilia Fabiano)
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Tra queste anche una sull’impronta 33

Ancora sviluppi nel caso del delitto di Garlasco, dove il 13 agosto 2007 venne uccisa Chiara Poggi e per il quale c’è un nuovo indagato, Andrea Sempio. La difesa di Sempio sta “per depositare” in Procura a Pavia cinque “consulenze” per “confutare le relazioni dei consulenti” dei pubblici ministeri che indagano sul caso.

Lo fanno sapere gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia che annunciano di aver predisposto “una consulenza sulla Bpa, una sull’impronta 33, una medico-legale, una supplementare di natura genetica, una sulle impronte di scarpe perché noi riteniamo che il piede di Sempio non sia compatibile per larghezza con le impronte rilasciate”.

Difesa Sempio: “Audio sono commenti non confessioni”

Oltre alla cinque consulenze tecniche la difesa di Andrea Sempio sta per depositare in Procura a Pavia una “memoria con allegati” che servirà a “contestualizzare” gli audio e i “soliloqui di Andrea Sempio” intercettati in auto e a renderli “spiegabili”. “Non contenevano nessuna novità – affermano i difensori del 38enne, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia – rispetto ai commenti degli utenti dei podcast e delle trasmissioni” e “non hanno dunque alcuna natura confessoria”.

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