Famiglia nel bosco, il padre: “Mia moglie pronta a collaborare per il bene dei bambini”

Torna a parlare Nathan Trevallion, il padre della cosiddetta ‘famiglia nel bosco‘, e lo fa per spiegare che anche sua moglie Catherine è pronta a collaborare per trovare una soluzione alla delicata vicenda. “Catherine è sempre stata lucida e oggi è pronta a collaborare per il benessere dei nostri figli. È una persona piena di amore, sia come moglie sia come madre. Questa prova ci ha reso più uniti, più innamorati e più forti di prima”. È un passaggio dell’intervista a Trevallion che andrà in onda questa sera a ‘Fuori dal coro’, condotto da Mario Giordano, in prima serata su Retequattro.

L’uomo ha raccontato di andare tutte le mattine dai tre figli alla casa famiglia a Vasto, “sei giorni alla settimana”, mentre la moglie Catherine “al momento ha due videochiamate a settimana. La settimana scorsa ha fatto un incontro protetto: un’ora piena di felicità e di amore. Non abbracciavano la mamma dal 1° aprile, ora sono molto felici”.

“Catherine sta passando momenti molto tristi; non avendo i bambini con lei, è triste per non poterli vedere”, ha aggiunto Trevallion che rivela cosa farà appena i figli della coppia potranno tornare a stare con i genitori: “La prima cosa sarà portare i bambini in spiaggia; dopo li riporteremo casa. Di giorno, se c’è tempo, li porteremo a vedere gli animali. Ricominciamo a vivere”.