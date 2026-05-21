Flotilla, gli italiani rientrati Carotenuto e Mantovani: “Picchiati selvaggiamente e tenuti in catene”

Il deputato del M5S, Dario Carotenuto, e il giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovano sono rientrati stamani a Roma. I due erano a bordo di un’imbarcazione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza intercettata dalla marina israeliana. Il deputato e il giornalista hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Presenti fra gli altri ad attendere i due in aeroporto la mamma di Mantovano e alcuni parlamentari fra cui Francesco Silvestri e Alessandra Maiorino del M5S.

“C’era un panic room nella quale venivamo introdotti. Ci davano le scarpe in mano così non potevamo neanche difenderci e c’erano tre energumeni che dicendo ‘Welcome to Israel’ ci picchiavano selvaggiamente”. E’ il racconto del deputato del M5s Dario Carotenuto al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino. Il parlamentare faceva parte della spedizione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza e abbordata dalla marina israeliana. Gli attivisti sono poi stati trasportati in Israele. “Io ho preso un pugno in un occhio, dei calci, mi hanno strappato una catenina e ammanettato – ha aggiunto – ma a me è andata bene, ne sono uscito in piedi. Ad uno lo hanno portato in infermeria con lesioni interne, altre persone erano bendate”. “La sorella della Presidente irlandese coordinava un po’ il pronto soccorso ed hanno curato persone messe malissimo – ha raccontato ancora – anche persone con fratture, alcuni con abusi sessuali. C’erano anche ragazze e anziani che sono stati torturati”.

Mantovani: “Presi a calci e cazzotti”

All’arrivo in Israele “come entravi nel container di ingresso ti ‘gonfiavano’. A me hanno preso a calci sulle gambe e cazzotti in faccia. A qualcuno hanno rotto braccia e costole. Questa è la situazione. Poi con i palestinesi fanno anche peggio“. Lo ha affermato il giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino. Il cronista faceva parte della spedizione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza e abbordata dalla marina israeliana. Gli attivisti sono poi stati trasportati in Israele. “Tutto questo – ha aggiunto – è avvenuto in acque internazionali. Quando ci hanno preso eravamo più vicini all’Egitto che a Gaza”.

Carotenuto: “Chiamati per numero, i secondi più lunghi della mia vita”

“Ho vissuto un momento davvero pesante. A un certo punto hanno chiamato me e il collega per numero, il 147, puntandoci contro i mitra. Noi avevamo fuori dai container le mani alzate, ci hanno chiesto di avanzare con le mani in alto e poi di girarci. Quelli sono stati forse i secondi più lunghi della mia vita”. Così il deputato del M5s Dario Carotenuto al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino. Il parlamentare faceva parte della spedizione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza e portata poi in Israele. “Dopodiché – aggiunge – ci hanno preso per il collo e ci hanno diviso e da quel momento in poi non più niente dei miei compagni di viaggio, che per me sono veramente delle persone straordinarie”, dice visibilmente scosso.

Mantovani: “Portati in aeroporto con manette e catene alle caviglie”

“Ci hanno portato all’aeroporto Ben – Gurion con le manette e le catene alle caviglie. Sono stato chiuso tutta la giornata di ieri dentro una cella di un ufficio di polizia perché siamo arrivati lì verso le 3 del pomeriggio e ci hanno imbarcato sull’aereo per Atene alle 11″. Lo ha affermato il giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino. Il cronista faceva parte della spedizione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza e abbordata dalla marina israeliana. Gli attivisti sono poi stati trasportati in Israele.