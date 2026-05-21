Flotilla, Carotenuto e Mantovani rientrati a Fiumicino: “Picchiati selvaggiamente e tenuti in catene” – La diretta

Due degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, fermati nei giorni scorsi da Israele in acque internazionali e portati in carceri israeliane, dopo le polemiche per il video del ministro Ben Gvir, e il successivo rilascio, sono rientrati in Italia, all’aeroporto di Fiumicino. Il deputato del M5S, Dario Carotenuto, e il giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, sono stati accolti da amici e familiari con lunghi abbracci. Il deputato e il giornalista hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Presenti fra gli altri ad attendere i due in aeroporto la mamma di Mantovano e alcuni parlamentari fra cui Francesco Silvestri e Alessandra Maiorino del M5S.

Flotilla, tutte le notizie di oggi 21 maggio Inizio diretta: 21/05/26 09:25 Fine diretta: 21/05/26 20:00