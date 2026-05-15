Italiani morti alle Maldive, Università di Genova: “Immersione non rientrava nella missione scientifica”

L’immersione nel corso della quale sono morti cinque italiani alle Maldive non rientrava “nelle attività previste dalla missione scientifica” per la quale alcune delle vittime si trovavano nell’arcipelago. “E’ stata svolta a titolo personale“, ha precisato in una nota l’Università di Genova, ateneo per il quale erano in missione due delle vittime dell’incidente, Monica Montefalcone e Muriel Oddenino.

La missione scientifica alle Maldive

L’università spiega inoltre che “la professoressa Monica Montefalcone, associata di Ecologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita – DISTAV, e la dottoressa Muriel Oddenino, assegnista di ricerca presso lo stesso Dipartimento, si trovavano alle Maldive nell’ambito di una missione di ricerca scientifica, finalizzata ad attività di monitoraggio dell’ambiente marino, con particolare riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità tropicale”. “La professoressa Montefalcone ha dedicato a questi temi un’intensa attività di ricerca, documentata da numerose pubblicazioni scientifiche”, spiega ancora l’ateneo di Genova.

“Immersione svolta a titolo personale”

“L’attività di immersione subacquea non rientrava in alcun modo nelle attività previste dalla missione scientifica, ma è stata svolta a titolo personale”, precisa ancora la nota. Della stessa missione inoltre non facevano parte la figlia della professoressa Montefalcone, Giorgia Sommacal, studentessa dell’Università di Genova, e Federico Gualtieri, neolaureato magistrale UniGe in Biologia ed Ecologia marina, anch’essi vittime dell’incidente. “Alle Maldive – prosegue il comunicato – si trova inoltre il professor Stefano Vanin, associato di Zoologia presso il medesimo Dipartimento, impegnato in una differente attività di ricerca. Il professor Vanin, entomologo forense, è attualmente coinvolto nel campionamento di ditteri e altri insetti di interesse forense, sanitario e veterinario, attività autorizzata dalle autorità competenti maldiviane”, sottolinea l’Ateneo che comunica che in segno di cordoglio, ha esposto il tricolore a mezz’asta.