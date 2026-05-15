Cina, rifugio nel verde per gatti randagi urbani: ecco la Cat Island

Due ettari di terreno immerso nel verde e circondato dall’acqua: è la Cat Island, l’Isola del gatto, nel distretto suburbano di Baoshan a Shanghai, in Cina, che si è appena ampliata notevolmente. Nell’isola trovano rifugio gatti randagi urbani, che vengono seguiti secondo l’approccio TNR(dall’inglese, catturare, sterilizzare, rimettere in libertà), un metodo riconosciuto a livello internazionale per la gestione e la riduzione delle popolazioni di gatti randagi. Attualmente sono 80 i gatti ospitati nell’isola, che poi possono essere adottati, oltre a una dozzina di conigli domestici.

“I gatti randagi dei quartieri residenziali di solito preferiscono vivere nelle zone erbose e tra i cespugli. Ecco perché la seconda fase di Cat Island è interamente progettata per simulare un vero ambiente di comunità, rendendolo più adatto e confortevole per loro”, ha detto Zhou Min, vice presidente della Shanghai Yicai Flying Foundations, una delle operatrice del progetto.

Oltre a fornire un rifugio e a facilitare le adozioni, Cat Island collabora anche con le comunità residenziali di tutta Shanghai per offrire formazione sulle corrette pratiche TNR. Da quando è stata fondata nel 2022, Cat Island ha accolto 735 gatti randagi, di cui 363 adottati con successo. Inoltre, il progetto ha sterilizzato 28.512 gatti randagi e li ha rilasciati nelle loro comunità d’origine.