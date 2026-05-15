Crotone, interventi di chirurgia estetica senza autorizzazioni: scoperti due ambulatori abusivi

Erogavano prestazioni mediche di chirurgia estetica senza autorizzazioni. Lo ha scoperto a Crotone la Guardia di finanza che ha individuato due ambulatori abusivi gestiti da due cittadine di nazionalità ucraina. Le due sono state denunciate. Le indagini hanno, infatti, dato conto di come le sedicenti professioniste pubblicizzassero sui rispettivi profili Instagram trattamenti estetici altamente invasivi, consistenti principalmente in iniezioni sottocutanee di botulino e acido ialuronico di dubbia provenienza, che per legge possono essere effettuati solo da un medico chirurgo specializzato.