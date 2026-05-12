Garlasco, il consulente di Sempio: "Pressione molto forte, ma stiamo valutando i dati"

Proseguono le nuove indagini sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio è arrivato a Roma per sottoporsi a una perizia psicologica e incontrare il pool difensivo. A parlare è stato il consulente Armando Palmegiani, che ha spiegato come gli accertamenti siano ancora in corso: “Si tratta di una psicodiagnosi con test, colloqui e incontri. Sono valutazioni serie e alla fine verrà presentata una relazione”. Palmegiani ha definito “stancante” il percorso affrontato da Sempio, impegnato da due giorni nelle sedute con gli specialisti. Non è escluso che possano esserci altri incontri. Sulle condizioni emotive dell’indagato, il consulente ha parlato di una pressione “mediatica e giudiziaria molto forte”, precisando però che né lui né la difesa si sentono spaventati: “Stiamo valutando i dati”, ha concluso.