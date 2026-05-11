Delitto di Garlasco, il video della ricostruzione in 3D con l'avatar di Andrea Sempio

Negli atti della chiusura indagini preliminari sul delitto di Garlasco, a carico di Andrea Sempio, compare anche un video con la ricostruzione in 3D di una parte della villetta in cui nell’agosto del 2007 venne uccisa la 26enne. Nelle immagini a disposizione della Procura di Pavia si vedono le scale che conducono alla cantina dove venne rinvenuto il corpo della ragazza. Sulla scena si ipotizza la presenza di Andrea Sempio, mostrato attraverso un avatar che si appoggia al muro su cui è stata repertata l’impronta 33, oggi attribuita al 38enne amico di Marco Poggi. La ricostruzione è parte di una consulenza eseguita dall’ingegnere Simona Tiddia per la Procura e sostiene che la mano destra dell’avatar 3D dell’indagato è compatibile con la conformazione e le dimensioni dell’impronta.