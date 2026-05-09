Delitto di Garlasco, intercettato il padre di Andrea Sempio: “Il pm Venditti disse ‘Finirà presto’”

Emergono ulteriori dettagli delle nuove indagini sul delitto di Garlasco, ufficialmente chiuse. Nello stralcio di un’intercettazione ambientale del 17 marzo 2025 parla Giuseppe Sempio, padre di Andrea, che si confronta con un cronista.

“No… C’è uno solo guardi, ma glielo dico sinceramente… Venditti… Che dopo che ci ha ascoltato, io ero là, mi ha detto… Va beh ha fatto tutte… ha fatto tutte le domande, ho risposto, e poi mi dice ‘Questa cosa finirà presto’ … che era il Gip che c’era a Pavia”, dice l’uomo. Nell’informativa finale sul delitto di Garlasco si spiega che Giuseppe Sempio “fa confusione” e sovrappone la figura dell’allora procuratore aggiunto Mario Venditti a quella del Gip di Pavia. Quelle parole, spiegano ancora, risalgono a “due mesi prima che nel corso della perquisizione venisse trovata la documentazione”, ovvero l’appunto in cui il padre di Sempio aveva scritto “Venditti gip archivia x 20.30 Euro”.