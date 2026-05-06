Pamela Genini, Francesco Dolci in caserma dai carabinieri

Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, si è recato questa mattina al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. Non è chiaro se si tratti di una convocazione formale o se si sia presentato di sua spontanea volontà. I carabinieri stanno indagando sulla profanazione della tomba della 29enne, uccisa nell’ottobre scorso dall’ex compagno Gianluca Soncin, al cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, dove è stata aperta la bara e portata via la testa del cadavere.

Pamela Genini (foto da Instagram)

Nei giorni scorsi i carabinieri si erano presentati a casa dell’uomo, dopo una segnalazione fatta da un giornalista di “Chi l’ha Visto?”, sulla presenza di un capello biondo all’interno di una botola nell’abitazione dell’ex compagno della donna.

La profanazione della tomba di Pamela Genini

Alcune settimane fa, nel marzo scorso, la bara di Pamela Genini è stata trafugata: il feretro si trovava nel cimitero di Strozza e doveva essere trasferito nella cappella di famiglia. Il cadavere della donna è stato decapitato e la testa è stata portata via. Nei giorni successivi la madre della ragazza aveva lanciato un appello in tv: “Vi prego, aiutatemi a ritrovarla perché non ce la facciamo più. E’ un dolore che non lascia vivere me e i miei familiari”, aveva dichiarato la donna ai microfoni di ‘Dentro la notizia’.

Sempre la trasmissione di Gianluigi Nuzzi, in onda su Canale 5, aveva rivelato nell’aprile scorso che l’autorità giudiziaria, che procede al momento contro ignoti, stava esaminando un video che ritrae un soggetto di sesso maschile, in orario notturno, nella prossimità del cimitero dove si trovava il corpo di Pamela. Questo soggetto sarebbe ritenuto coinvolto in quello che è accaduto.

Pamela Genini fu uccisa il 15 ottobre 2025 mentre si trovava nel suo appartamento di Milano. L’ex compagno 52enne si introdusse di nascosto nell’abitazione della donna, la colpì con 24 coltellate e si ferì con la stessa arma. La sera del delitto fu subito fermato e accusato di omicidio volontario. L’aggressione avvenne mentre la vittima stava comunicando al telefono proprio con l’ex fidanzato Francesco Dolci.