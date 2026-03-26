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giovedì 26 marzo 2026

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Pamela Genini, trafugato il cadavere della ragazza uccisa dall’ex: portata via la testa

Pamela Genini, trafugato il cadavere della ragazza uccisa dall’ex: portata via la testa
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LaPresse
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E’ avvenuto nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo: il delitto a ottobre

Il cadavere di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre con 24 coltellate dall’ex compagno, il 52enne Gianluca Soncin, è stato trafugato dal feretro custodito nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, prima del trasferimento della bara nella cappella di famiglia. La notizia, anticipata da ‘Dentro la notizia’ su Canale 5, è stata confermata a LaPresse da fonti inquirenti. Da quanto si apprende, il cadavere è stato decapitato da ignoti e la testa è stata rubata. Sulla vicenda sono ora in corso le indagini da parte della procura di Bergamo, diretta da Maurizio Romanelli. 

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