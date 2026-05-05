Funerali Alex Zanardi, oggi l’ultimo saluto al campione azzurro – La diretta

La Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova, ospita i funerali di Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula 1 e plurimedagliato paralimpico azzurro è morto il 1° maggio all’età di 59 anni. “Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari”, aveva fatto sapere la famiglia del campione. Tra i presenti alla cerimonia il ministro dello Sport Andrea Abodi, l’atleta paralimpica Bebe Vio, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, l’ex presidente del Coni Giovanni Malagò e l’ex sciatore alpino Alberto Tomba.

Addio ad Alex Zanardi, i funerali a Padova – La diretta Inizio diretta: 05/05/26 11:00 Fine diretta: 05/05/26 23:00