Funerali Alex Zanardi, oggi l’ultimo saluto al campione azzurro – La diretta

La Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova, ospita i funerali di Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula 1 e plurimedagliato paralimpico azzurro è morto il 1° maggio all’età di 59 anni. “Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari”, aveva fatto sapere la famiglia del campione. Tra i presenti alla cerimonia il ministro dello Sport Andrea Abodi, l’atleta paralimpica Bebe Vio, il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, l’ex presidente del Coni Giovanni Malagò e l’ex sciatore alpino Alberto Tomba.
“È stata una delle persone più importanti per il Comune, ma non penso solo per il Comune, per tutti noi. Una persona che si è sempre spesa per gli altri, straordinaria, perbene. Ci ha insegnato, dopo l’incidente del 2001, che io per esempio avrei considerato la fine, che invece ci si può tirare su e diventare campioni in un altro sport. Una persona che ci fa capire quanto nella vita non sia importante cadere, ma saper rialzarsi”. A dirlo è Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, arrivando ai funerali di Alex Zanardi nella basilica di Santa Giustina a Padova. Il comune di Noventa Padovana, dove il campione aveva scelto di vivere con la sua famiglia, ha proclamato il lutto cittadino.