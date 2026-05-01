Home > Cronaca > Primo Maggio, sindacati in piazza e cortei in tutta Italia – La diretta

Landini sul dl Lavoro: “Il governo ha deciso senza aprire una trattativa con nessuno”

Eventi in tutta Italia per il Primo Maggio, dal concertone di Roma al corteo di Milano e Torino. Non sono mancati anche i messaggi delle istituzioni, in primis della premier Giorgia Meloni, del presidente del Senato Ignazio La Russa e del segretario generale della Cgil Maurizio Landini.