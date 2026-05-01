Primo Maggio, sindacati in piazza e cortei in tutta Italia – La diretta

Eventi in tutta Italia per il Primo Maggio, dal concertone di Roma al corteo di Milano e Torino. Non sono mancati anche i messaggi delle istituzioni, in primis della premier Giorgia Meloni, del presidente del Senato Ignazio La Russa e del segretario generale della Cgil Maurizio Landini.
“In questo momento non possiamo permetterci il lusso di giocare a nascondino, non possiamo rimanere fermi dietro tatticismi, bisogna avere coraggio, bisogna chiudere l’accordo sulla rappresentanza e dire a questo Paese quali sono i contratti che valgono erga omnes”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dal palco della manifestazione del Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil a Marghera sul ‘Lavoro dignitoso’ per la Festa dei Lavoratori.
“Dobbiamo avere il coraggio di fare questo accordo, anche noi sindacati, di non restare nel chiuso delle nostre stanze e dei nostri posti di lavoro, dobbiamo anche nel settore privato, come avviene nel pubblico, andare a un election day che dia la possibilità a tutti i lavoratori, a tutte le lavoratrici di scegliere nel segreto dell’urna i propri rappresentanti sindacali”, ha proseguito.
“Facciamo questa competizione democratica, diamo la possibilità ai lavoratori, alle lavoratrici di votare, di eleggere i propri rappresentanti e così dimostriamo anche alla politica che quando si vota nelle elezioni regionali, nelle elezioni europee, vota il 40, il 50% degli aventi diritto. Quando si vota sui nostri posti di lavoro, vota il 90% degli aventi diritto e l’80% sceglie CGL, CISL, e UIL come sindacati di riferimento. Dimostriamo che siamo in grado di tenere questa battaglia, contrastiamo il dumping contrattuale, rafforziamo la nostra rappresentanza, favoriamo la crescita dei salari, costruiamo politiche attive che siano in grado di dare risposte attraverso la formazione continua”, ha aggiunto.
“Abbiamo ancora la piaga, la tragedia di chi perde la vita sul lavoro. Non ci possiamo fermare finché avremo mamme che come oggi sono venute a raccontare dell’omicidio del figlio, noi non ci possiamo fermare ed è un omicidio”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dal palco della manifestazione del Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil a Marghera sul ‘Lavoro dignitoso’ per la Festa dei Lavoratori.
“Lo dobbiamo ricordare quando noi registriamo che i datori di lavoro modificano i dispositivi di sicurezza per non far fermare le macchine: quelli sono omicidi e così vanno trattati. Istituite l’omicidio sul lavoro, fate una procura speciale, le sentenze sono una vergogna, sono un insulto alla memoria di questi ragazzi che hanno perso la vita”, ha sottolineato Bombardieri. “Aumentiamo la prevenzione, i controlli, la nostra cultura della sicurezza, ogni lavoratore ha diritto a tornare a casa sano e salvo e questo è un principio non negoziabile”, ha ribadito.
“Il Primo Maggio rappresenta una giornata dal profondo valore civile e sociale. È il momento in cui il Paese rende omaggio a milioni di lavoratori che, con sacrificio, professionalità e senso di responsabilità, contribuiscono ogni giorno alla crescita dell’Italia. In un tempo segnato da difficoltà economiche, instabilità internazionale e profonde trasformazioni del mondo produttivo, è fondamentale rimettere il lavoro al centro delle politiche pubbliche. Servono investimenti, sicurezza, formazione e tutele concrete, soprattutto per i giovani e per chi opera nei settori più esposti alle crisi”.
“La Fapi continuerà a sostenere con determinazione le imprese e i lavoratori che reggono il sistema economico nazionale, chiedendo maggiore attenzione da parte delle istituzioni e condizioni più giuste e sostenibili per tutti gli operatori. Celebrare il Primo Maggio significa difendere la dignità del lavoro e costruire un futuro fondato su equità, sviluppo e solidarietà. La Fapi augura a tutti i lavoratori italiani una serena Festa del Lavoro, nel segno della speranza, della responsabilità e della coesione sociale”. Lo afferma il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto, al margine di una manifestazione della Festa del Lavoro a Messina.
“Grazie agli incentivi previsti dal decreto Primo maggio destinati a donne, giovani e inattivi entro l’anno verranno creati 110 mila posti di lavoro in più”. Lo afferma la ministra del Lavoro Marina Calderone in un’intervista a ‘La Stampa’, che difende la scelta di puntare sul ‘salario giusto’ che assicura più soldi ai lavoratori di quello ‘minimo’.
“Un salario minimo è per sua definizione una risposta parziale. Il salario giusto è il trattamento economico complessivo (TEC) dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. È importante evidenziare che, come riferimento per il salario giusto, nel Decreto Primo maggio non abbiamo individuato certo i minimi di retribuzione definiti da questi contratti, ma piuttosto il Tec, ossia il più alto “Trattamento economico complessivo” che comprende tutte le voci, dagli straordinari ai premi. Possono sembrare tecnicismi, ma sono soldi dei lavoratori. È un principio di sistema che costituisce una svolta epocale e culturale”, osserva.
Per ora però il salario giusto vale solo come vincolo per ottenere le agevolazioni sulle assunzioni di donne, giovani e nella Zes. Non andrebbe imposto come parametro per ogni rinnovo contrattuale? “È un principio fondamentale. Non riguarda solo gli incentivi. È questa la grande innovazione del Decreto Primo maggio. Poi, come ci hanno chiesto tutte le parti sociali, non abbiamo esercitato la delega sulla contrattazione proprio per rispettare il loro ruolo e quindi ci poniamo nuovamente in dialogo su un tema, quello della buona occupazione, che è e sarà dirimente nel prossimo futuro. Il Decreto Primo maggio è una tappa ulteriore di un lungo percorso”.
E delle critiche del segretario della Cgil Landini, che sostiene che col nuovo decreto date soldi solo alle imprese e nulla ai lavoratori, dice: “Capisco che Landini abbia la sua posizione, e non intendo fargliela cambiare. Ma se – come ha detto lei – tante parti sociali hanno espresso un giudizio positivo sul nuovo decreto, qualche domanda in più me la farei. In legge di bilancio abbiamo stanziato due miliardi in favore dei lavoratori, anche creando un’aliquota di favore per gli importi aggiuntivi corrisposti ai lavoratori a seguito dei rinnovi contrattuali, e mi pare che la misura abbia portato risultati concreti ed effettivi”.
“Il Primo Maggio non può essere soltanto una ricorrenza simbolica. È, oggi più che mai, un momento di riflessione sul significato del lavoro, sulla qualità della crescita e sull’equilibrio tra diritti e sviluppo. Il lavoro non nasce per decreto, ma nelle imprese, dove si crea valore, si investe e si assumono rischi. Per questo è fondamentale garantire alle aziende condizioni di stabilità, regole chiare e un orizzonte prevedibile. Senza un tessuto imprenditoriale vitale, l’occupazione rischia di restare una promessa”. Lo scrive il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi, in un articolo pubblicato sul sito dell’associazione per celebrare la ricorrenza della Festa del lavoro.
“Non basta creare posti di lavoro: conta la qualità, la stabilità, la possibilità per i lavoratori di guardare al futuro con fiducia. I diritti non sono un vincolo alla crescita, ma una condizione essenziale perché la crescita sia sostenibile e condivisa. Negli ultimi anni abbiamo registrato segnali di miglioramento dell’occupazione, ma restano criticità evidenti: contratti fragili, salari che faticano a tenere il passo dell’inflazione, disuguaglianze territoriali ancora marcate”.
“Il rischio è quello di una crescita che non si traduce in benessere diffuso. Serve un equilibrio nuovo tra competitività e tutela del lavoro, costruito con politiche coerenti e non con interventi episodici. Le imprese vanno sostenute, non ostacolate, ma devono anche essere parte di un patto sociale che riconosca e valorizzi il lavoro. Non esiste sviluppo senza impresa, ma non esiste impresa senza lavoro. È una relazione che va preservata, soprattutto in una fase di profonde trasformazioni tecnologiche e produttive. La qualità del lavoro resta uno dei principali indicatori della tenuta sociale e democratica del Paese”, conclude Longobardi.
Il governo “non ha discusso. Questo decreto l’hanno fatto loro, non c’è stato alcun tavolo di trattativa con il sindacato. Non hanno proprio discusso con nessuno”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando del decreto Lavoro approvato dall’esecutivo alla manifestazione del Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil a Marghera sul ‘Lavoro dignitoso’ per la Festa dei Lavoratori. “Quindi noi la trattativa ce l’abbiamo aperta con le associazioni imprenditoriali, con Confindustria, con Confcommercio, con Confapi, con l’associazione delle cooperative, con gli artigiani. Sono le parti sociali che stanno discutendo”, ha proseguito Landini, osservando che “il governo non è che lo sta facendo, ha deciso un decreto che ma non ha aperto nessuna trattativa con nessuno”.
“Nel giorno della Festa del 1 Maggio celebriamo donne e uomini che, con impegno e responsabilità, contribuiscono ogni giorno allo sviluppo del Paese. In questa giornata è fondamentale sottolineare la necessità di un impegno costante e condiviso contro le morti sul lavoro. Rinnovo un pensiero di vicinanza ai familiari delle vittime. Nel suo 80esimo anniversario, ricordiamo che la Repubblica è fondata proprio sul lavoro, secondo la volontà dei Padri costituenti: un principio che ne rimette al centro, ogni giorno, il valore e l’importanza nella costruzione del presente e del futuro”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.
In occasione della Festa del primo Maggio, questa mattina a Roma, nel piazzale antistante la sede della Direzione generale dell’Inail, si è svolta la tradizionale cerimonia in memoria delle vittime del lavoro. Alla presenza dei vertici dell’Istituto, due corazzieri in alta uniforme hanno deposto una corona di fiori con nastro tricolore del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, davanti al monumento dello scultore ticinese Vincenzo Vela che ricorda i minatori che persero la vita durante la costruzione della galleria ferroviaria del San Gottardo, recentemente sottoposto a un importante intervento di restauro.
L’altorilievo, copia in bronzo realizzata nel 2008 dalla fonderia de Carli di Torino dal modello del 1882, è tornato al suo aspetto originario grazie all’intervento condotto tra marzo e aprile dagli allievi dell’Istituto Restauro Roma. “Per Inail – dichiarano il presidente Fabrizio D’Ascenzo e il direttore generale Marcello Fiori – il primo Maggio rappresenta, innanzitutto, il giorno della riflessione collettiva, in cui ci stringiamo alle famiglie delle vittime del lavoro, per ricordare e condividere il loro dolore. Dietro ogni infortunio mortale c’è una vita spezzata, una famiglia colpita, una comunità ferita. A loro va il nostro pensiero più profondo”.
“La Festa dei Lavoratori è occasione per rinnovare il valore del lavoro come fondamento della nostra Repubblica e strumento di dignità, libertà e coesione sociale. Un ringraziamento, mio personale e del Senato della Repubblica, a chi ogni giorno contribuisce, con impegno e responsabilità, alla crescita della Nazione, e un pensiero a chi è alla ricerca di un’occupazione e a coloro che hanno tragicamente perso la vita durante lo svolgimento della professione. Nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, continuiamo a promuovere condizioni di lavoro più sicure, più giuste e capaci di offrire più opportunità alle nuove generazioni”. Lo scrive su Instagram il presidente del Senato, Ignazio La Russa.
“Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia”. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su Instagram. “Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure concrete per migliorare la condizione dei lavoratori italiani”.
“Lo abbiamo fatto con il taglio del cuneo fiscale, con gli incentivi all’occupazione, con gli interventi sulla sicurezza sul lavoro. E continuiamo a farlo rafforzando la qualità del lavoro, la tutela dei salari più bassi e il contrasto a ogni forma di sfruttamento, compreso il caporalato digitale”, prosegue Meloni, aggiungendo che “in questi anni i risultati sono arrivati: l’Italia ha oltre 1 milione e 200 mila occupati in più, 550 mila precari in meno e ha raggiunto il livello più alto di occupazione femminile della sua storia. Sono numeri che non risolvono tutto, ma che raccontano una direzione chiara e un cambio di passo reale”.