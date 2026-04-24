Crans-Montana, la 15enne Elsa esce dalla terapia intensiva a Torino

Elsa, la quindicenne biellese rimasta ferita nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, è stata dimessa dal Cto di Torino. La giovane era arrivata in elicottero da Zurigo nel febbraio scorso. “Da quando è arrivata abbiamo dovuto affrontare delle complicanze veramente drammatiche e ne siamo usciti grazie al lavoro di tutti. Questa è la forza di un centro ustionati come il nostro, dove oltre agli anestesisti e ai chirurghi plastici abbiamo coinvolto chirurghi generali, psicologi, psichiatri, gastroenterologi, dietiste, fisiatri e fisioterapisti, nefrologi, logopediste, una quantità di specialisti enorme, che hanno vissuto e sono passati dentro il centro a seguire Elsa e gli latri pazienti.

In questo momento siamo contenti di poter dire che la fase acuta, la fase a rischio della vita, è superata e adesso inizia la fase degli esiti”, ha spiegato il direttore del Centro grandi ustionati, Massimo Navissano, durante una conferenza stampa in cui sono state annunciate le dimissioni di Elsa. La giovane, uscita dalla terapia intensiva dopo 58 giorni, verrà trasferita all’ospedale infantile Regina Margherita del capoluogo piemontese per alcune settimane. “Abbiamo deciso di trasferire Elsa in una struttura pediatrica temporanea prima del rientro a casa, per un passaggio intermedio. Perché sia più dolce e meno drammatico il passare da una terapia intensiva e sub-intensiva a casa, ma continueremo a seguirla e tornerà da noi anche in futuro per essere seguita per le cicatrici, per il trattamento, per tutto quello che comincia per un paziente ustionato quando si è chiusa la prima fase”, ha aggiunto Navissano.

La mamma di Elsa: “Grazie ai medici, hanno pianto e riso con noi”

“Hanno pianto con noi, hanno riso con noi, si sono occupati di noi, come si occupano di tutti i pazienti all’interno della terapia intensiva e sub-intensiva. Perché dopo 60 giorni, 24 ore al giorno, li ho visti operare ininterrottamente. Certo, una ragazzina di 15 anni può suscitare più empatia, magari c’è un rapporto diverso con le ragazze più giovani, si crea un legame, però sono così con tutti e per noi è stata importantissima questa componente umana”. Così Isabella, mamma di Elsa, la quindicenne biellese rimasta ustionata a Capodanno a Crans-Montana, ringrazia il personale dell’ospedale Cto di Torino. La ragazza, uscita oggi dalla terapia intensiva, verrà trasferita all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino prima del rientro a casa. “Gli anni di esperienza hanno permesso di identificare immediatamente le problematiche di Elsa, ormai la conoscevano talmente bene che anche solo da una smorfia, un piccolo cambiamento, potevano intervenire: questo arriva dalle competenze e dall’esperienza”, conclude la madre della quindicenne riferendosi al personale della terapia intensiva, “l’ho visto quando sono entrata oggi e mi sono commossa perché sono stati con noi sempre. Grazie”.