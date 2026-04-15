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mercoledì 15 aprile 2026

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Roma, 13 arresti per narcotraffico: c'è anche ex boss della Magliana Pernasetti

LaPresse
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Vasta operazione del nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Roma. Tredici le persone finite in manette tra cui l’ex boss della Banda della Magliana Raffaele Pernasetti, di 75 anni, detto ‘er Palletta’, ora cuoco nel ristorante ‘Oio A Casa Mia’, di proprietà del fratello nel quartiere del Testaccio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Raffaele Pernasetti occupava, nell’organizzazione smantellata, il ruolo di broker e di mediatore per l’acquisto di grosse quantità di cocaina. Il quartier generale dove avvenivano gli incontri con gli affiliati all’associazione, sarebbero avvenuti all’interno del ristorante del fratello al Testaccio. Contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico, cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi e munizioni da guerra, ricettazione, lesioni personali gravi, estorsione, tentata rapina e tentato omicidio, alcuni dei quali aggravati dall’aver agito con modalità mafiose.