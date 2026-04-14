Omicidio Giacomo Bongiorni a Massa: fermato un pugile di 17 anni per la morte del 47enne

È un pugile il 17enne fra i fermati per la morte di Giacomo Bongiorni, 47 anni, l’uomo morto davanti agli occhi del figlio a Massa dopo l’aggressione avvenuta in piazza Palma. Il minore, attualmente detenuto in una struttura a Genova a disposizione della procura minorile competente sul caso, è stato in passato tesserato con una società sportiva toscana. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto: per questo sarà determinante l’autopsia sul corpo del 47enne, fissata per oggi pomeriggio all’ospedale San Martino di Genova. A svolgere l’esame autoptico sarà il professor Francesco Ventura, direttore dell’Istituto di medicina legale di Genova.

Il 17enne fermato non è più tesserato Fpi, il club “Non più da noi da 3 anni”

Il 17enne – fra i fermati per la morte di Giacomo Bongiorni – non risulta essere più tesserato Fpi (Federazione Pugilistica Italiana) dal 2024. La società sportiva toscana che frequentava, Boxing Team Pugilistica Massese, a quanto si apprende non avrebbe da tempo contatti con lui. “Sono tre anni che non frequenta la palestra”, conferma a LaPresse Pier Paolo Ricci, presidente dell’Associazione sportiva dilettantistica pugilistica massese.

Sui social, la società sportiva ha postato un’immagine creata con l’AI in cui è stata ritratta la scena dell’aggressione: si vede la vittima in terra, in un lago di sangue, e il figlio in piedi che osserva pietrificato. Intorno il branco, con i volti coperti da un cappuccio. Sopra la scritta: ‘Dieci contro uno non è forza. È vigliaccheria’.

“Noi cerchiamo di dare dei valori“, ha ribadito Ricci a LaPresse. Sui social poi la società sportiva ha rimarcato che il 17enne “ha fatto attività agonistica fino a tre anni fa disputando diversi match da schoolboy, cioè a 13-14 anni, e non frequentava più la nostra palestra da tre anni“. Pertanto “diffidiamo chiunque voglia speculare su questo gravissimo atto associando la violenza alla nostra società sportiva che da anni svolge una missione altamente educativa e formativa verso i più giovani. Chiaramente la nostra missione quotidiana non può sostituire le guide che vengono dalla famiglia”.

Stasera fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni

Fiaccolata questa sera per Giacomo Bongiorni, organizzata dalla Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli e dal Comune di Massa. La partenza è in programma alle 21 da piazza Garibaldi, quindi attraverserà le strade prima di passare davanti il municipio e infine in piazza Palma, dove si è consumata la tragedia e dove sarà osservato un momento di raccoglimento. La fiaccolata, hanno spiegato sia il sindaco che il vescovo, “intende rappresentare un momento comunitario di riflessione sul senso di quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi, fatto che ha suscitato sgomento e preoccupazione in tutta la cittadinanza. E vuole essere un modo per stringersi in preghiera in segno di vicinanza al dolore dei familiari, in un clima di rispetto, raccoglimento e sobrietà”.

Annullato il consiglio comunale di oggi in segno di cordoglio

Annullata, in segno di cordoglio, la seduta del consiglio comunale di Massa inizialmente in programma per oggi alle 18,30. Ne dà notizia la stessa amministrazione comunale spiegando che “la decisione è assunta in considerazione del grave fatto di cronaca che ha colpito la comunità cittadina e della concomitante fiaccolata organizzata in segno di cordoglio”.