Massa, uomo aggredito e ucciso in piazza davanti al figlio di 11 anni

Tragedia nella notte a Massa, dove un uomo di 47 anni è morto dopo essere stato aggredito in piazza Felice Palma. La vittima si trovava insieme al figlio di 11 anni al momento dell’aggressione.

L’aggressione e la caduta fatale

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato avvicinato e aggredito da un gruppo composto da 4-5 persone non ancora identificate. Durante la colluttazione sarebbe caduto a terra, battendo violentemente la testa e andando successivamente in arresto cardiaco.

I soccorsi e il decesso

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari dell’automedica di Massa, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Nonostante gli sforzi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato poco dopo.

Indagini dei Carabinieri

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire il movente e individuare il gruppo coinvolto nell’episodio.