Crans Montana, coniugi Moretti indagati a Roma per omicidio e incendio colposi

Disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime: sono queste le accuse ipotizzate dalla Procura di Roma per Jaques Moretti e la moglie Jessica, in relazione al rogo del 31 dicembre a Crans-Montana, in Svizzera. I due stanno per essere iscritti nel registro degli indagati nell’ambito dell’indagine coordinata dall’aggiunto della procura di Roma, Giovanni Conzo. Per loro al momento non è previsto alcun interrogatorio nella capitale.

Ieri in procura a Sion in Svizzera è stato interrogato il sindaco di Crans-Montana.

L’interrogatorio del sindaco

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, è stato interrogato ieri per l’incendio di Capodanno al bar Le Constellation, che causò 41 morti e 115 feriti. Lo riporta la testata svizzera Blick. È accusato, tra le altre accuse, anche di omicidio colposo. “Questa udienza significa che ci sono voluti tre mesi e dieci giorni perché il sindaco fosse interrogato in qualità di imputato, nonostante avesse ammesso gravi mancanze già il 6 gennaio”, ha dichiarato l’avvocato delle famiglie coinvolte nell’incendio, Sébastien Fanti, intervistato dall’agenzia Keystone-ATS. “Per le famiglie, la parola che viene in mente è: finalmente”, ha aggiunto. Cinque giorni dopo la tragedia, il comune di Crans-Montana ammise in una conferenza stampa che il bar Le Constellation non era stato sottoposto a ispezioni dal 2019. “Non sappiamo spiegare perché queste ispezioni non siano state effettuate”, aveva dichiarato all’epoca Nicolas Féraud.