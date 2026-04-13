Teramo, propagandava idee fondate su suprematismo e accelerazionismo: arrestato 17enne

Propagandava sui social idee fondate sul suprematismo e sull’accelerazionismo e deteneva manuali di istruzione per realizzare armi con stampanti 3D. Arrestato dalla Polizia di Stato e condotto in una comunità per minori un 17enne residente a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo.

Nelle prime ore di questa mattina la Digos di Teramo ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in comunità nei confronti del giovane , ritenuto gravemente indiziato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, e di addestramento con finalità di terrorismo, commessi mediante la detenzione e divulgazione di documenti contenenti, tra le altre cose, istruzioni per la preparazione e l’uso di armi da fuoco e bombe molotov. In alcune chat venivano condivise pratiche satanistiche consistenti nell’eliminazione sacrificale di individui appartenenti a categorie ritenute deboli e/o inferiori, con lo scopo di favorire l’avvento di una civiltà superiore.