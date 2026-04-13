Teramo, propaganda suprematista su web e istruzione per armi: arrestato un 17enne

Questa mattina la Digos di Teramo e dell’Aquila ha dato esecuzione, a Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo), a un’ordinanza di custodia cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un 17enne, ritenuto gravemente indiziato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, e di addestramento con finalità di terrorismo, commessi mediante la detenzione e divulgazione di documenti contenenti, tra le altre cose, istruzioni per la preparazione e l’uso di armi da fuoco e bombe molotov. Nei confronti del minore, sul quale la Digos di Teramo ha già acquisito indizi sulla pubblicazione e la propaganda attraverso social network di idee fondate sull’odio razziale, nei mesi scorsi è stata disposta una perquisizione delegata dalla Procura dei Minorenni di L’Aquila, con il conseguente sequestro dei suoi dispositivi informatici.

Nel telefono e nel pc del minore l’incitamento all’azione terroristica diretta

Dall’analisi è emersa la presenza nei device negli stessi di copioso materiale di propaganda neonazista e suprematista, di estremismo islamico e di incitamento all’azione diretta e ad “accelerare” (accelerazionismo) il collasso della società moderna, con indicazioni e istruzioni per la realizzazione di armi da fuoco mediante l’utilizzo di stampanti 3D. In particolare, sono stati trovati manuali che promuovono ideologie di supremazia razziale, violenza estrema e atti di terrorismo, e libri esplicativi su diverse tipologie di armi bianche con il fine di descrivere le azioni da compiere durante un’aggressione fisica, specificando le parti del corpo umano da attingere, affinché l’attacco sia il più efficace possibile. Particolari rilevanti stati riscontrati in alcune chat, nelle quali venivano condivise pratiche satanistiche consistenti nell’eliminazione sacrificale di individui appartenenti a categorie ritenute deboli e/o inferiori, con lo scopo di favorire l’avvento di una civiltà superiore.

L’aspetto sicuramente più significativo dell’attività è stato il rinvenimento di materiale finalizzato all’autoaddestramento, in particolare alla costruzione di armi da fuoco tramite l’utilizzo di stampanti 3D, di cui il minore era effettivamente in possesso, e di manuali di istruzione sulla costruzione di una pistola semiautomatica assemblabile; un documento estremista per la caccia all’uomo, che fornisce indicazioni su come prepararsi, equipaggiarsi, agire e fornire le tecniche per cercare di eludere le indagini dopo aver compiuto aggressioni omicide; un tutorial per la costruzione di una canna per arma da sparo 9×19 mm. È stato infine trovato un video, della durata di oltre 8 minuti, in cui erano riportati tutti i passaggi per l’assemblaggio di una bomba molotov perfettamente funzionante.